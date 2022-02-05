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Факты / Мир

Зеленский обсудил с президентом Евросовета ситуацию на границе с РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленский обсудил с президентом Евросовета ситуацию на границе с РФ

Президент Украины обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем развитие событий на границе Украины с Россией, куда РФ стянула свои войска.

– В это утро снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассмотреть последние изменения в региональной ситуации… Снова подтвердил крепкую солидарность с Украиной, – написал Мишель на своей странице в Twitter. 

Президент Зеленский, в свою очередь, отметил, что стороны обговорили варианты деэскалации в рамках всех форматов, которые существуют. 

– Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Евросоюзу за неизменную поддержку Украины, – говорится в заявлении, опубликованном Зеленским.


По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия стянула к украинским границам в общей сложности около 130 тысяч военных, учитывая морской и авиационный потенциал.

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Фото: Офис президента

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