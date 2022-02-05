Зеленский обсудил с президентом Евросовета ситуацию на границе с РФ

Президент Украины обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем развитие событий на границе Украины с Россией, куда РФ стянула свои войска.
– В это утро снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассмотреть последние изменения в региональной ситуации… Снова подтвердил крепкую солидарность с Украиной, – написал Мишель на своей странице в Twitter.
Touched base with President @ZelenskyyUa again this morning to review the latest developments in the regional situation.
I reaffirmed the EU’s strong solidarity with Ukraine.
— Charles Michel (@eucopresident) February 5, 2022
Президент Зеленский, в свою очередь, отметил, что стороны обговорили варианты деэскалации в рамках всех форматов, которые существуют.
– Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Евросоюзу за неизменную поддержку Украины, – говорится в заявлении, опубликованном Зеленским.
Провів телефонну розмову з @eucopresident. Обговорили поточну ситуацію навколо ???????? та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ???????? за незмінну підтримку ????????.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022
По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия стянула к украинским границам в общей сложности около 130 тысяч военных, учитывая морской и авиационный потенциал.