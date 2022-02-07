В разных столицах просчитывают разные сценарии по ситуации с возможным российским вторжением на территорию Украины.

Как сообщил у себя на странице в Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, современная Украина готова к любому развитию событий.

– Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его, – заявил министр.

Он также призвал не верить разнообразным апокалиптическим прогнозам.

Ранее советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких ближайших дней или недель, но может выбрать дипломатический путь.

Перед этим два американских чиновника заявили, что Россия разместила на украинской границе примерно 70% боевых мощностей, которых, по мнению американцев, хватит для полномасштабного вторжения в Украину.

3 февраля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс, ссылаясь на информацию американской разведки, заявил, что Россия готовила фейковое видео, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины в гибели гражданских на Донбассе или прилегающих районах самой России.

Источник: Dmytro Kuleba