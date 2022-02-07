Станцию ​​радиотехнической разведки Кольчуга модернизируют под нужды ВСУ

Один из научно-производственных комплексов по заказу Минобороны Украины приступил к модернизации мобильной автоматизированной станции радиотехнической разведки Кольчуга.

Главная задача – существенное повышение характеристик станции.

По данным ОПК, заказ на модернизацию комплекса получило конструкторское бюро Таргет.

Что известно о Кольчуге

Серийное производство украинской автоматизированной станции пассивной радиотехнической разведки Кольчуга началось в 1987 году на заводе Топаз в Донецке. Но в 2014 году, когда РФ оккупировала часть Донбасса, предприятие было эвакуировано в Запорожье на завод Искра.

Среди преимуществ станции – ее невозможно обнаружить с помощью средств радиоэлектронной разведки благодаря отсутствию активных излучений.

Кольчуга способна распознавать сверхгоризонтные и воздушные цели, а также запоминать различные образцы целей.

Комплекс из трех станций позволяет определять координаты целей (наземных и надводных) и маршруты их передвижения на территории до 600 км в глубину (для воздушных целей на высоте 10 тыс. м – 800 км) и до 150 км по фронту.

Чувствительность радиотракта составляет от −110 до −155 дБ/мВт в полосе панорамного обзора. Все это используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО.

В 2007 году стоимость мобильного радара оценивалась в $5 млн.

Новая технология Кольчуга RDF-360 – следующее поколение станции с более высокими параметрическими и функциональными характеристиками на современной элементной базе.

Главное его преимущество – способность вести дальнюю стратегическую разведку воздушных, наземных и надводных целей на дальности до 700 км и обеспечивать сопровождение воздушных целей на дальности до 450 км в диапазоне частот 8-18 ГГц в реальном масштабе времени.