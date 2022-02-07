Продолжающаяся уже восемь лет военная агрессия со стороны России требует провести в Украине полное реформирование срочной службы в армии.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от Слуги народа Александр Завитневич.

Он напомнил, что в Стратегии военной безопасности Украины прописаны приоритеты профессионализации Вооруженных сил (ВСУ). В частности, речь идет и об отказе от системы срочной службы в армии, которая была введена еще в советское время.

Эта Стратегия была утверждена президентом Владимиром Зеленским в марте прошлого года. В одном из пунктов документа говорится о необходимости на законодательном уровне нормировать перевод ВСУ на профессиональную основу с заменой срочной военной службы обязательной службой в военном резерве.

– Уже восемь лет идет война с Россией. Чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия, — отметил Александр Завитневич.

Нардеп напомнил, что сейчас украинская армия состоит из:

• профессиональных кадровых военных;

• контрактников (подписывающих контракт на срок от 6 месяцев до нескольких лет);

• призывников, несущих срочную службу.

В то же время, 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил разработать законопроект об изменении системы военной подготовки с возможностью отказа от призыва в армию с 1 января 2024 года.

По словам Завитневича, во исполнение президентского указа Кабинет министров разработает проекты законов о внедрении в Украине интенсивной системы военной подготовки как альтернативы срочной службе и о прекращении призыва украинцев в армию с 1 января 2024 года.

Эти документы будут впоследствии представлены на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно плану, с 1 января 2024 года в Украине хотят полностью заменить призыв кратковременной интенсивной военной подготовкой. Об этом, в частности, заявлял министр обороны Алексей Резников. По его словам, такая подготовка может занять 3-4 месяца и будет альтернативой срочной службе.

Кроме того, в Минобороны Украины считают, что продолжительность контракта с ВСУ должна составлять не менее 10 лет. Как отметил Резников, тогда будет смысл инвестировать средства в подготовку военнослужащих, строительство жилья для них и повышение зарплат.