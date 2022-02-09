Двойное турне президента Франции: эксперты оценили переговоры Макрона с Зеленским и Путиным

Во вторник, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон дал совместную пресс-конференцию с украинским главой Владимиром Зеленским по результатам переговоров, которые прошли на фоне российской эскалации на украинской границе.

Накануне Макрон совершил визит в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения, в частности, украинского вопроса.

Каковы итоги этих двух визитов президента Франции, есть ли у Макрона личные мотивы в проявлении такой дипломатической активности накануне президентских выборов и стоит ли ждать изменения роли Парижа в Нормандской четверке – читайте в материале Фактов ICTV.

Визиты Макрона в Москву и в Киев – рискованная игра

Политолог Михаил Басараб считает, что посетив Москву раньше, чем Киев, и ломая таким образом устоявшуюся систему переговоров по украинско-российскому конфликту, президент Франции пошел на риск, который не оправдал себя.

– Мне кажется, что этот жест не является удачным. Он только дополнительно подчеркнул то, как относится Макрон к российскому лидеру. В итоге вместо того, чтобы продемонстрировать свою силу и субъектность, как мне кажется, Макрон получил лишь противоположный результат. Ему эта миссия не удалась, – заявил эксперт.

Он предположил, что президент Франции попытался сыграть в параллельную игру с главой Белого дома Джо Байденом, чтобы показать, что он такой же статусный политик и на том же уровне готов вести большую геополитическую игру.

Но в результате он показал, что это, в действительности, не так. Чтобы проиллюстрировать это, политолог напомнил, что во время визита Макрона в РФ президента Франции не встретил кортеж возле трапа самолета, как это принято делать.

– Это такая пощечина президенту Франции. Таким способом Путин хотел показать свое реальное отношение к главе Франции, – сказал Басараб.

Владимир Путин продемонстрировал: сейчас его больше всего интересуют переговоры с Вашингтоном, а также – Украина.

А потому Макрон, в данном случае, составляет значительно меньший интерес для Кремля.

Анализируя брифинг Путина после встречи с Макроном эксперт обратил внимание на то, что глава Кремля был “откровенен относительно своих требований” – его интересует полное выполнение минских договоренностей и он очень рассчитывает на то, что это произойдет в ближайшее время; ему нужны выборы на фактически оккупированных территориях; а также – амнистия представителей оккупационных администраций и тому подобное.

– То есть Макрон не убедил Путина, что следует изменить стратегию и тактику, но этот визит и не мог достичь таких целей, – сделал вывод политолог.

Что касается сегодняшней встречи, то она на пресс-конференции раскрылась лишь частично.

– Она была довольно неинформативной и вопросом номер один было обсуждение возможных компромиссов, на которые может пойти украинская сторона. Так, Макрон в Москве получил позицию Путина и в Киев он прилетел с пожеланиями Кремля, чтобы изучать то, насколько Зеленский готов идти на уступки Путину. Чем этот разговор закончился мы увидим в ближайшее время по действиям Ермака и в ТКГ, – сказал Басараб.

В то же время политолог Олеся Яхно смотрит на проведение этих встреч более позитивно: по ее мнению переговоры с Путиным ведутся для того, чтобы, в первую очередь, понимать его настрой и детали происходящего.

– Это тоже важно. Тем более, что сейчас, как и в 2014 году, многие не могут понять логику действий Владимира Путина, а также то, чего ожидать от него дальше, учитывая, что Россия высказывает абсурдные требования, к примеру, касающиеся НАТО, – пояснила свою точку зрения она.

При этом эксперт согласилась со мнением Басараба относительно того, что практических результатов от этих встреч ждать не стоит.

– Даже если Путин озвучивал свои какие-то позиции, все прекрасно знают, что даже в части Минских соглашений трактовка Украины и РФ кардинально отличаются и тут нет никаких изменений. Вряд ли эти встречи повлияли на ситуацию в Крыму и на Донбассе – скорее на общий тон, что нужна деэскалация. Но РФ и в дальнейшем продолжит использовать военный шантаж, – сказала Яхно.

Мотивация Макрона: избирательная кампания во Франции

Активизация Эммануэля Макрона в рамках украинско-российского конфликта может быть связана с несколькими аспектами, среди которых – желание его, как представителя одной из стран ЕС, подчеркнуть свою субъектность в актуальных глобальных трендах, а также – желание не упустить возможность проявить себя накануне президентских выборов в его стране.

Эксперты напоминают: вопрос Украины сейчас – один из ключевых на повестке дня у всех мировых политических лидеров.

– Понятно, что Макрон в контексте президентских выборов, которые должны вскоре произойти в его стране, воспользовался возможностью. И Путин, возможно, использует своеобразное положение президента Франции, так как у него сейчас ожесточенная борьба продолжается внутри страны, – сказал Михаил Басараб.

Политологи подчеркивают, что в предизбирательной кампании во Франции сейчас есть три фаворита – это Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен и Эрик Земур.

И по меньшей мере Ле Пен и Земур – демонстрируют публично свою лояльность к России.

– Путин понимает, что у Макрона нет гарантий переизбрания на следующий срок, а также то, что ему противостоят откровенно пророссийские кандидаты и у них есть шанс на победу. А потому у него были причины демонстрировать несколько пренебрежительное отношение к президенту Франции во время его визита в Москву, – считает Басараб.

Политолог Яхно также считает, что Макрон, помимо прочего, может опасаться вмешательства России в выборы во Франции.

– Или же он ищет свою нишу для победы. Штаты, к примеру, ее нашли – это санкционный пакет на случай новой агрессии. Возможно он ищет в Нормандском формате такую нишу, – предположила она.

Нормандской четверке нужны изменения после действий Кремля

Политолог Михаил Басараб подчеркивает: эскалация России в последние месяцы фактически сломала всю дипломатическую игру для глав Германии и Франции.

– Когда РФ пошла на обострение ситуация стала черно-белой: есть Россия – агрессор, есть Украина – жертва и есть реальная возможность полномасштабной войны. Не осталось места для продолжения такой безликой, стерильной дипломатии, процесса ради процесса, – сказал Басараб.

Он напомнил, что раньше Франции и Германии удавалось позиционироваться в качестве модераторов противостояния Украины с РФ по поиску так называемого мирного урегулирования.

– Результаты были нулевые, но происходили некоторые встречи, были слышны определенные заявления. И это, вроде бы как, добавляло веса

и президенту Франции и канцлеру ФРГ. Теперь необходимо или встать на сторону агрессора, или – в защиту жертвы. В концепции этой новой реальности Берлин и Париж потеряли себя. Их прошлые инструменты не подходят для нынешней ситуации. И теперь инициативу переняли государства, которые четко сделали выбор: с другими ценностями, другим пониманием справедливости: это США, Британия, страны Балтии, Чехия, Польша, Япония, – перечислил эксперт.

Он выразил мнение, что эти страны выиграли, потому что для них не стоял вопрос искать компромисс между жертвой и тем, кто на нее напал – они не пытаются найти какую-то середину.

Тем временем Олеся Яхно утверждает, что благодаря активизации Франции и Германии на дипломатической арене в результате действий России возможна встреча в рамках Нормандской четверки или на уровне советников, или на уровне лидеров, которая пусть и не закончится глобальным прорывом, но на которой могут обсуждаться отдельные точечные вопросы по безопасности, как это было ранее: по перемирию, по прекращению огня, по гуманитарным вопросам.

Эксперт отметила, что после отставки Ангелы Меркель с должности канцлера ФРГ, возникла потребность в определении нового лидера в ЕС.

– И тут можно согласиться с позицией официального Берлина, что они не предоставляли нам военную помощь, но помогали экономически – это правда. И Ангела Меркель, как лидер не только страны, но и в ЕС, в Нормандском формате, существенно влияла на выработку санкций. Но сейчас, когда Германия остается лидером ЕС как крупнейшая экономика, вопрос личного лидерства есть, – заявила Яхно.

По словам политолога, поскольку коалиция в Германии только создана, политика страны только формируется: к примеру, заявления министра иностранных дел и канцлера отличаются даже по стилистике. Это касается вопроса Северного потока-2, в том числе.

– Естественно, что в этих условиях Макрон активизировался, теперь, когда вопрос лидерства в ЕС сейчас актуализировался. Эта роль накануне президентских выборов была бы ему полезна, а Украина сейчас очень активно обговаривается. Главное чтобы было содержание в позиции, а не только форма. Потому что многие из политиков воспринимают переговоры как проявление определенной субъектности, – подчеркнула Олеся Яхно.

Она напомнила, что европейские страны ревностно относятся к двусторонним переговорам Байдена с Путиным, когда якобы РФ и США могут обсуждать судьбу Европы. А потому ЕС всячески пытается показать, что тоже может идти на переговоры с Кремлем.

– Это не плохо, но результат будет тогда, когда кроме публичной составляющей это приведет к пересмотру позиции стран ЕС, – сказала политолог.

Каковы итоги переговоров

Эксперт Басараб уточняет, что президент Франции мог бы дать четкий сигнал: если РФ нападет, ее ждут четкие последствия, а пока что – Париж дает Украине вооружение.

– Для этого не нужно никуда ехать – ни в Киев, ни в Москву. Но президент Франции, очевидно, выбрал заменить форму содержанием. Он решил поехать в это двойное турне, чтобы это стало заменой отсутствия четкой позиции Парижа в этой ситуации. Поэтому это заведомо проигрышное позиционирование, – резюмировал он.

Политолог утверждает, что в новой черно-белой реальности выигрывает тот, кто встает на какую-то сторону – или черного, или белого, и серой позиции тут быть не может, но Германия и Франция все еще пытаются ее занимать.

В то же время политолог Олеся Яхно хоть и согласилась с тем, что итоги таких встреч не стоит преувеличивать, отметила, что тут есть и хорошие аспекты: странам приходится определяться, например, в предоставлении военной помощи Украине, формулировать более четко свою позицию, высказывать поддержку нашей страны.