Служба безопасности Украины обнаружила и ликвидировала две ботофермы во Львове, которые распространяли фейки для нагнетания паники в обществе.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастны три жителя Львовщины. Двое злоумышленников оборудовали свои помещения под нужды ботоферм, а третий – обеспечивал их техническое обслуживание.

Злоумышленники располагали 18 тыс. фейковых аккаунтов. Как установили в СБУ, администраторов ботоферм курировали организаторы из РФ.

Свою деятельность по распространению фейков работники ботоферм проводили в основном в соцсетях, чтобы, в частности, создать в обществе панические настроения: боты публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.

В ходе обысков было изъято два комплекта GSM-шлюзов: 92 и 375 онлайн-канальных, три тыс. сим-карт мобильных операторов, ноутбуки с доказательствами противоправной деятельности и черновую бухгалтерию.

В отношении злоумышленников начато уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства и лиц причастных к функционированию ботофермы.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что самым реалистичным вариантом начала возможного вторжения России является дестабилизация Украины изнутри.