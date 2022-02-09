Генсек НАТО поддержал приглашение Украины на саммит НАТО в Мадриде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в поддержку приглашения Украины на саммит Североатлантического Альянса, но призвал определиться с его форматом.

Так, Столтенберг в интервью La Vanguardia подчеркнул, что Испания, по его мнению, является идеальным местом для саммита.

– Да, я думаю, что это хорошая платформа для встреч с партнерами, но я думаю, что мы должны определиться с точным форматом. Я с большим нетерпением жду саммита… Он показывает, что НАТО – это трансатлантический альянс. Если мы чему-то и должны научиться из этого кризиса, так это тому, что европейцы и американцы должны держаться вместе, – резюмировал Йенс Столтенберг.

Напомним, пригласить Украину на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде предложил польский президент Анджей Дуда.

Саммит НАТО в Мадриде запланирован на 29-30 июня.