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Факты / Мир

Глава МИД Франции проведет переговоры с Блинкеном о ситуации на границе Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Жан-Ів Ле Дріан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел брифинг, во время которого рассказал о поездках французского президента Эммануэля Макрона в Киев, Москву и Берлин.

Ле Дриан уточнил, что Макрон проводил обсуждения для достижения деэскалации на украинско-российской границе, а также обговаривал с собеседниками Нормандский формат.

Французский министр добавил, что завтра планирует провести переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

 

Напомним, президент Франции на этой неделе провел переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Среди главных тем обсуждения была опасность нового российского вторжения в Украину, а также стягивание РФ войск к украинской границе.

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Фото: Getty Images

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