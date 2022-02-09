Нарушение языкового закона: мэров 20 городов призвали демонтировать внешнюю рекламу

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал мэров 20 городов Украины демонтировать наружную рекламу, которая была размещена с нарушением языкового закона.

В его пресс-службе уточнили, что продолжают получать многочисленные жалобы от граждан из-за размещения рекламы на негосударственном языке. Также таким образом указывается информация для общего ознакомления – на вывесках, надписях и табличках.

Среди городов, чьим руководителям направили письмо от языкового омбудсмена:

Одесса, Киев, Днепр, Харьков, Херсон, Запорожье, Сумы, Херсон, Полтава, Черкассы, Чернигов, Кропивницкий, Черновцы, Ужгород, Берегово, Кременчуг, Мариуполь, Краматорск, Кривой Рог, Бахмут.

Кроме того, письма получили руководители Славянской, Волновахской, Лисичанской и Северодонецкой городских военно-гражданских администраций.

В пресс-службе рассказали, что за 2021 год получили 393 обращения по признакам несоблюдения языкового закона на вывесках и наружной рекламе, что составило 11% от общего числа обращений.

Большинство нарушений зафиксировали в Харьковской (95), Луганской (41) областях и в Киеве (43).