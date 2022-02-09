Нарушение языкового закона: мэров 20 городов призвали демонтировать внешнюю рекламу

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал мэров 20 городов Украины демонтировать наружную рекламу, которая была размещена с нарушением языкового закона.
В его пресс-службе уточнили, что продолжают получать многочисленные жалобы от граждан из-за размещения рекламы на негосударственном языке. Также таким образом указывается информация для общего ознакомления – на вывесках, надписях и табличках.
Среди городов, чьим руководителям направили письмо от языкового омбудсмена:
- Одесса,
- Киев,
- Днепр,
- Харьков,
- Херсон,
- Запорожье,
- Сумы,
- Херсон,
- Полтава,
- Черкассы,
- Чернигов,
- Кропивницкий,
- Черновцы,
- Ужгород,
- Берегово,
- Кременчуг,
- Мариуполь,
- Краматорск,
- Кривой Рог,
- Бахмут.
Кроме того, письма получили руководители Славянской, Волновахской, Лисичанской и Северодонецкой городских военно-гражданских администраций.
В пресс-службе рассказали, что за 2021 год получили 393 обращения по признакам несоблюдения языкового закона на вывесках и наружной рекламе, что составило 11% от общего числа обращений.
Большинство нарушений зафиксировали в Харьковской (95), Луганской (41) областях и в Киеве (43).