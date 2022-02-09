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Факты / Украина

Нарушение языкового закона: мэров 20 городов призвали демонтировать внешнюю рекламу

Анастасия Гевко редактор ленты
Тарас Кремінь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал мэров 20 городов Украины демонтировать наружную рекламу, которая была размещена с нарушением языкового закона.

В его пресс-службе уточнили, что продолжают получать многочисленные жалобы от граждан из-за размещения рекламы на негосударственном языке. Также таким образом указывается информация для общего ознакомления – на вывесках, надписях и табличках.

Среди городов, чьим руководителям направили письмо от языкового омбудсмена:

  1. Одесса,
  2. Киев,
  3. Днепр,
  4. Харьков,
  5. Херсон,
  6. Запорожье,
  7. Сумы,
  8. Херсон, 
  9. Полтава, 
  10. Черкассы, 
  11. Чернигов, 
  12. Кропивницкий, 
  13. Черновцы, 
  14. Ужгород, 
  15. Берегово, 
  16. Кременчуг, 
  17. Мариуполь, 
  18. Краматорск, 
  19. Кривой Рог,
  20. Бахмут.

Кроме того, письма получили руководители Славянской, Волновахской, Лисичанской и Северодонецкой городских военно-гражданских администраций.

В пресс-службе рассказали, что за 2021 год получили 393 обращения по признакам несоблюдения языкового закона на вывесках и наружной рекламе, что составило 11% от общего числа обращений.

Большинство нарушений зафиксировали в Харьковской (95), Луганской (41) областях и в Киеве (43).

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Фото: УНИАН

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