В среду, 9 февраля, украинские саночники на Олимпиаде-2022 в Пекине завершили заезд с рекордным для Украины за последние 16 лет результатом.
В частности, дуэт Игоря Стахива и Андрея Лисецкого финишировал 15-м в соревнованиях мужских двоек.
При этом во время первого заезда они установили личный рекорд и проехали дистанцию менее чем за минуту.
Для 22-летнего Игоря Стахива этот заезд стал дебютным на взрослых Олимпийских играх. Он подчеркнул, что это – совершенно другой уровень.
– В Пекине собрались лучшие саночники мира, и это круто, что мы среди них. Мы удовлетворены результатом. Наша главная цель была справиться с эмоциями и проехать два чистых заезда. Что мы и сделали, даже больше – сумели уехать с одной минуты в первом спуске, чего не удавалось на тренировках. То есть это наш личный рекорд, – процитировали саночника в НОК.
????????????⚡Пекін-2022: Ігор Стахів та Андрій Лисецький у топ-15 двійок- саночників світуhttps://t.co/BUGEn501Rj@Beijing2022 pic.twitter.com/uff4fFdDDN
— НОК України (@OlympicUA) February 9, 2022
Отметим, что на Юношеской Олимпиаде 2016 года Стахив с напарником занял для Украины 7-е место.