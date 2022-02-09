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Украинские саночники завершили заезд на Олимпиаде-2022 с рекордным за 16 лет результатом

Анастасия Гевко редактор ленты
Украинские саночники завершили заезд на Олимпиаде-2022 с рекордным за 16 лет результатом

В среду, 9 февраля, украинские саночники на Олимпиаде-2022 в Пекине завершили заезд с рекордным для Украины за последние 16 лет результатом. 

В частности, дуэт Игоря Стахива и Андрея Лисецкого финишировал 15-м в соревнованиях мужских двоек.

При этом во время первого заезда они установили личный рекорд и проехали дистанцию менее чем за минуту.

Для 22-летнего Игоря Стахива этот заезд стал дебютным на взрослых Олимпийских играх. Он подчеркнул, что это – совершенно другой уровень.

– В Пекине собрались лучшие саночники мира, и это круто, что мы среди них. Мы удовлетворены результатом. Наша главная цель была справиться с эмоциями и проехать два чистых заезда. Что мы и сделали, даже больше – сумели уехать с одной минуты в первом спуске, чего не удавалось на тренировках. То есть это наш личный рекорд, – процитировали саночника в НОК.


Отметим, что на Юношеской Олимпиаде 2016 года Стахив с напарником занял для Украины 7-е место.

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