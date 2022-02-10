Положенный на стол заряженный револьвер: Кулеба о “гарантиях безопасности” РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что “гарантии безопасности” от РФ не являются предложением к обсуждению – это скорее положенный на стол заряженный револьвер.
Он подчеркнул, что требование о том, что ряд стран не должны вступать в НАТО, является неприемлемым.
Кулеба напомнил, что за последние месяцы президент России Владимир Путин стянул к границе Украины беспрецедентное количество войск, а также – выдвинул ряд ультиматумов, чем погрузил Европу в тяжелый кризис безопасности.
– Ультиматумы, звучащие из Кремля уже в виде документов, просто не предполагают приемлемых решений. Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса неприемлемо. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер, – считает Кулеба.