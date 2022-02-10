Путин принялся оправдываться за фразу про “красавицу” после критики Белого дома

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину пришлось оправдываться за свои слова “терпи, красавица”, сказанные им в контексте Минских договоренностей.

– Вы знаете, это не имело какого-то личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда не… в своей работе за многие годы не переходил на личности. Это, повторяю еще раз, не имело никакого личного измерения. Вопрос только в том, что когда мы от главы государства (Украины Владимира Зеленского, – Ред.) слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то нет, в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то, мне кажется, что это не тот формат, – заявил Путин 10 февраля.

Напомним, заявление Владимира Путина: “Нравится, не нравится – терпи, моя красавица” вызвало резко негативную реакцию как у международных СМИ, так и у Киева и Вашингтона.

Так, западные СМИ обратили внимание на то, что фраза Путина фактически является цитатой из песни российской панк-рок группы Красная плесень под названием Чтобы гость не уходил. Только в песне вместо слова “терпи” употребляется “спи”: Нравится, не нравится – спи моя красавица.

Лирический герой использовал эту фразу после того, как совершил над героиней насильственные действия сексуального характера.

Президент Зеленский в ответ на заявление Путина отметил, что Украина всегда была терпеливой и мудрой, но что касается “моя” – то это перебор.

В то же время на брифинге в Белом доме журналист отметил, что слова президента РФ Владимира Путина многие восприняли как шутку об изнасиловании, адресованную Украине. В ответ спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что любые шутки об изнасиловании вызывают негодование.