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Факты / Мир

Путин принялся оправдываться за фразу про “красавицу” после критики Белого дома

Анастасия Гевко редактор ленты
Путин принялся оправдываться за фразу про “красавицу” после критики Белого дома

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину пришлось оправдываться за свои слова “терпи, красавица”, сказанные им в контексте Минских договоренностей. 

– Вы знаете, это не имело какого-то личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда не… в своей работе за многие годы не переходил на личности. Это, повторяю еще раз, не имело никакого личного измерения. Вопрос только в том, что когда мы от главы государства (Украины Владимира Зеленского, – Ред.) слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то нет, в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то, мне кажется, что это не тот формат, – заявил Путин 10 февраля.

Напомним, заявление Владимира Путина: “Нравится, не нравится – терпи, моя красавица” вызвало резко негативную реакцию как у международных СМИ, так и у Киева и Вашингтона.

Так, западные СМИ обратили внимание на то, что фраза Путина фактически является цитатой из песни российской панк-рок группы Красная плесень под названием Чтобы гость не уходил. Только в песне вместо слова “терпи” употребляется “спи”: Нравится, не нравится – спи моя красавица.

Лирический герой использовал эту фразу после того, как совершил над героиней насильственные действия сексуального характера.

Президент Зеленский в ответ на заявление Путина отметил, что Украина всегда была терпеливой и мудрой, но что касается “моя” – то это перебор.

В то же время на брифинге в Белом доме журналист отметил, что слова президента РФ Владимира Путина многие восприняли как шутку об изнасиловании, адресованную Украине. В ответ спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что любые шутки об изнасиловании вызывают негодование.

Фото: Dreamstime

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