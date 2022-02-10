Документ №7012-1 инициировал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Слуга народа).

Проект закона был зарегистрирован в парламенте 9 февраля и сейчас прорабатывается в профильном комитете.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон О государственном бюджете Украины на 2022 год и увеличить расходы Министерства обороны на повышение обороноспособности государства на 11,6 млрд грн.

Из этой суммы автор предлагает направить:

• 8 млрд грн – на поэтапное повышение денежного обеспечения для военных;

• 2,45 млрд грн – на восстановление запасов обмундирования, бронежилетов и шлемов;

• 1,15 млрд грн – на формирование и развитие Сил территориальной обороны ВСУ.

– Проект закона подготовлен для обеспечения срочного увеличения расходов Минобороны для повышения обороноспособности государства в условиях усиления агрессивных действий со стороны Российской Федерации у границ с Украиной, — говорится в пояснительной записке к документу.

Повысить расходы Минобороны хотят за счет поступлений от уплаты НДС с производимых в Украине товаров и за счет “фискального пространства”.

Так, доходы госбюджета на 2022 год предлагается увеличить с 1,323 трлн грн до 1,335 трлн грн, а расходы – с 1,499 трлн грн до 1,511 трлн грн.

Как известно, 1 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Этим документом предусмотрено увеличение денежного обеспечения для всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат, переход к профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов с ВСУ и т.д.

Глава государства, в частности, поручил правительству разработать законопроекты о постепенном повышении денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины, а также об увеличении численности ВСУ на 100 тыс. человек в период с 2022 по 2025 год.