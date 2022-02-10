Въехал в толпу и травмировал 6 человек: в Луцке суд отправил в СИЗО 16-летнего

Луцкий горрайонный суд приговорил 16-летнего подростка, которого обвиняют в том, что он въехал в толпу людей на зебре и травмировал шесть человек, к двум месяцам в СИЗО без права внесения залога.

Сообщается, что подростку инкриминируют также незаконное завладение транспортным средством (ст. 289 Уголовного кодекса Украины) и разбой (ст. 187 УК).

Новые обвинения появились, потому что отчим подростка написал заявление об угоне машины, которую 16-летний взял без разрешения, после чего сбил на ней людей.

Это не первое нарушение, в котором обвиняют этого подростка. Так, в ноябре 2021 года он вместе с другом украл телефон у мужчины, который хотел продать технику через интернет. Они договорились о встрече, затем распылили газ в лицо продавцу телефона и отобрали товар.

Напомним, ДТП в Луцке произошло в декабре 2021 года. До этого подозреваемый находился под домашним арестом с возможностью посещать учебу. Несовершеннолетнему грозит до 10 лет за решеткой. Ни он, ни его защита пока не комментировали произошедшее.