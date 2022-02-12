Белый дом: США введут санкции против РФ только после нового нападения на Украину

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает за то, чтобы ввести санкции против Кремля только после того, как РФ начнет возможного новое нападение на Украину.

– Президент считает, что санкции должны быть нацелены на то, чтобы оказывать сдерживающий эффект. И для того, чтобы они работали и сдерживали, мы должны действовать так: если Россия начинает движение, то тогда санкции будут введены, – заявил Салливан.

Он уточнил, что в Белом доме считают, что это “правильная логика”.

Напомним, некоторые американские конгрессмены настаивают на том, чтобы ввести часть подготовленных жестких санкций против РФ за возможное новое нападение на Украину сразу же, вне зависимости от того, решится ли Кремль на очередное вторжение.