Российские танки застряли в болоте в Ростовской области – InformNapalm

В России в Ростовской области на бездорожье застряла колонна танков. Видео произошедшего опубликовал очевидец.

Так, на опубликованной записи можно увидеть колонну танков, которая стоит в грязи. Рядом ведет работы экскаватор – он пытается расчистить путь.

– А говорят танки не буксуют и не застревают. Чуть-чуть не доехали, – прокомментировал происходящее автор видео.

Запись изучили волонтеры InformNapalm, которые получили запросы от журналистов с просьбой определить точную геолокацию на видео, где видно, как российские танки погрязли в грязи.

– Судя по первичным зацепкам, которые мы увидели в комментариях автора видео в TikTok о “РО” и “Журавле” – нам удалось определить, что это Ростовская область, возле мемориала “Невернувшимся” (в народе – “журавли”). Неподалеку как раз находится база 150-й МСД ВС РФ (в/ч 22265), танки которой и увязли, – сообщили в InformNapalm.

Волонтеры уточнили, что точная геолокация – 47.648135, 40.023901.

– Кому нужны были пруфы. Держите, – подчеркнули в сообщении.

Отметим, что точная дата, когда было снято видео, неизвестна.

Напомним, 11 февраля РФ планировала провести учения с участием танков вблизи украинской госграницы в Ростовской области.

Источник: InformNapalm, видео в TikTok

Фото: Скриншот видео в TikTok