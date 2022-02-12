Российские танки застряли в болоте в Ростовской области – InformNapalm

В России в Ростовской области на бездорожье застряла колонна танков. Видео произошедшего опубликовал очевидец.
Так, на опубликованной записи можно увидеть колонну танков, которая стоит в грязи. Рядом ведет работы экскаватор – он пытается расчистить путь.
– А говорят танки не буксуют и не застревают. Чуть-чуть не доехали, – прокомментировал происходящее автор видео.
Запись изучили волонтеры InformNapalm, которые получили запросы от журналистов с просьбой определить точную геолокацию на видео, где видно, как российские танки погрязли в грязи.
– Судя по первичным зацепкам, которые мы увидели в комментариях автора видео в TikTok о “РО” и “Журавле” – нам удалось определить, что это Ростовская область, возле мемориала “Невернувшимся” (в народе – “журавли”). Неподалеку как раз находится база 150-й МСД ВС РФ (в/ч 22265), танки которой и увязли, – сообщили в InformNapalm.
Волонтеры уточнили, что точная геолокация – 47.648135, 40.023901.
– Кому нужны были пруфы. Держите, – подчеркнули в сообщении.
Отметим, что точная дата, когда было снято видео, неизвестна.
Напомним, 11 февраля РФ планировала провести учения с участием танков вблизи украинской госграницы в Ростовской области.
Источник: InformNapalm, видео в TikTok
Фото: Скриншот видео в TikTok