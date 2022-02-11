Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Чтобы сдержать Кремль: США намеренно сообщали сценарии угрозы нападения РФ на Украину – CNN

Анастасия Гевко редактор ленты
Джо Байден

По данным журналистов, Совет национальной безопасности США и американская разведка намеренно предоставляли администрации президента США Джо Байдена данные о тревожных сценариях угрозы очередного вторжения Российской Федерации в Украину. 

Такой была их стратегия для сдерживания Кремля, а также для того, чтобы сорвать его планы, рассказали CNN представители администрации Белого дома.

Собеседники издания утверждают, что есть признаки, что стратегия работает. По их данным, из-за перехваченных данных российские военные и разведка “жалуются на разоблачение планов”.

Таким образом в США надеются заставить военных РФ усомниться в себе и в возможности воплотить некоторые из своих планов, так как их не удалось сохранить в тайне и эффект неожиданности потерян.

В то же время, по данным издания, такая стратегия привела к возникновению конфликтов с американскими СМИ, так как администрация Байдена отказывается предоставлять доказательства своих заявлений.

Обычно эта информация поступала от представителей разведки, а чиновники, фактически, просили журналистов сообщать данные без подтверждений.

В то же время некоторые источники CNN, близкие к разведке, удивились количеству публично опубликованной информации. 

Читайте
Разведка США: Россия готовит операцию, чтобы оправдать вторжение в Украину – СМИ

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка