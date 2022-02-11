МИД РФ отказалось принять ответ НАТО и ЕС по российским “гарантиям безопасности” из-за того, что там посчитали его “неуважительным”.

В частности, спикер российского министерства Мария Захарова заявила, что “коллективный ответ” напомнил Кремлю “круговую поруку”.

Также там высказали недовольство из-за того, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы не обращался за ответами к генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и верховному представителю ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепу Боррелю.

По словам Захаровой, адресатами письма Лаврова были главы внешнеполитических ведомств 37 стран. Это страны ЕС, США и Канада.

Также спикер МИД РФ утверждает, что Кремль ожидал “развернутого ответа в национальном качестве”.

– Вместо этого нам написали Йенс Столтенберг и Жозеп Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе, как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе, – заявила Мария Захарова.

Также она отметила, что в документах Россия-НАТО и ОБСЕ зафиксирован принцип неделимости безопасности, и там указано, что страны принимают участие в национальном качестве.

А потому, по словам спикера МИД РФ, Кремль не принимает “коллективный ответ” и продолжает ждать “развернутую реакцию” на свои вопросы от каждого адресата.

Также Захарова утверждает, что в ответах от Борреля и Столтенберга якобы нет “предметной реакции” на послание Сергея Лаврова, вместо этого там написано предложение вступить в диалог по укреплению безопасности.

Напомним, МИД РФ предложил США и НАТО заключить соглашение о “гарантиях безопасности”, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения Альянса, а также – от вступления в него Украины.

Этот текст появился в росСМИ 15 декабря.

Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что хочет, чтобы США и НАТО юридически закрепили, что Украину не возьмут в Альянс.

В НАТО и США эти требования отвергают, однако предлагают Москве дипломатический диалог и призывают ее убрать войска с украинской госграницы.

Источник: МИД РФ