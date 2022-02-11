Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявил, что в деле поставок угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей будут оглашены новые фигуранты.

Как напомнил директор ГБР в эфире программы Право на власть, фигурантами дела сейчас являются пятый президент Петр Порошенко и народный депутат Виктор Медведчук.

— Было предъявлено подозрение… четырем лицам во главе с (Виктором, — Ред.) Медведчуком и (Петром, — Ред.) Порошенко. Хочу сообщить украинцам, что скоро вы услышите новые имена и фамилии, — заявил директор ГБР.

Алексей Сухачев сообщил, что на данный момент в уголовном производстве находится более 120 тыс. страниц документальных материалов.

По его словам, заключительной стадией следствия будет конец августа 2022.

— Если будет необходимо, если следователи смогут аргументировать, то следствие будет продолжено, — сказал он.

Угольное дело

Пятого президента Петра Порошенко и народного депутата Виктора Медведчука подозревают в госизмене. Согласно версии следствия, они якобы причастны к незаконным поставкам угля с временно оккупированных территорий Донбасса, что нанесло государству ущерб на 200 млн грн.

В январе ГБР сообщило, что бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин находится в международном розыске по делу о поставках угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Следствие считает, что подобные поставки в энергетической отрасли, кроме нанесенного ущерба, поставили Украину в зависимость от России и террористических организаций “Д/ЛНР”.

Источник: Право на власть