Блинкен позвонил Лаврову на фоне сообщений о возможном нападении РФ на Украину “в ближайшие дни”

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на фоне информации о возможном новом нападении РФ на Украину “в ближайшие дни”.

Как уточняется, Блинкен хотел обсудить “острые и общие опасения” относительно ситуации на украинско-российской границе.

– Госсекретарь ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и добросовестного обсуждения. Он повторил, что если Москва пойдет по пути агрессии и продолжит вторжение в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу, – сказано в заявлении.

Источник: Госдепартамент США