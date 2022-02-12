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Блинкен позвонил Лаврову на фоне сообщений о возможном нападении РФ на Украину “в ближайшие дни”

Анастасия Гевко редактор ленты
Блинкен позвонил Лаврову на фоне сообщений о возможном нападении РФ на Украину “в ближайшие дни”

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с  министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на фоне информации о возможном новом нападении РФ на Украину “в ближайшие дни”.

Как уточняется, Блинкен хотел обсудить “острые и общие опасения” относительно ситуации на украинско-российской границе.

– Госсекретарь ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и добросовестного обсуждения. Он повторил, что если Москва пойдет по пути агрессии и продолжит вторжение в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу, – сказано в заявлении.

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Источник: Госдепартамент США

Фото: Getty Images

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