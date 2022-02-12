Угроза нового нападения РФ: Украина готова к любым сценариям – Слуга народа

В партии Слуга народа призвали граждан не паниковать из-за угрозы нового нападения РФ и подчеркнули, что страна готова к любым возможным сценариям.

– Сегодня мы являемся свидетелями очередной эскалации вокруг угрозы российского вторжения. Агрессор не только звенит оружием – он пытается запугать Украину и весь мир, посеять панику внутри нашей страны, блокируя нашу волю к сопротивлению и непреклонности в отстаивании независимости и суверенитета страны. Мы спокойны не потому, что не видим внешние угрозы, мы спокойны потому, что готовы защищать страну от любых угроз – и реальных, и виртуальных, – говорится в заявлении председателя партии Елены Шуляк.

Шуляк подчеркнула, что армия Украины на сегодняшний день крепка, как никогда, а помощь союзников – беспрецедентна.

– Президент, правительство и фракция монобольшинства единодушны и бескомпромиссны в своей готовности оградить Украину от агрессивных действий России. По всей стране создается система территориальной обороны и сопротивления. В режиме 24/7 мы координируемся со всеми ведущими странами мира. Работаем вместе на всех уровнях, во всех уголках страны. Государство готово ко всем сценариям развития ситуации – в том числе и худшим, – сказано в сообщении.

Украинцев призывают не поддаться на провокации агрессора, чтобы не погрузиться в панические настроения и не дать нашим врагам никакого повода надеяться на нашу слабость.

По ее словам, необходимо отбросить политические противостояния и личные споры, консолидировать усилия по защите независимости и суверенитета Украины.