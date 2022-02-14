Второй президент Украины (1994 – 2005) Леонид Кучма вместе с супругой не планируют покидать пределы страны из-за информации о возможной новой волне эскалации со стороны России в ближайшие дни.

Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в ответ на многочисленные запросы.

По ее словам, супруги сейчас находятся у себя дома в Киеве.

– У них нет никаких планов покидать пределы Украины, – подчеркнула она.

В конце прошлой недели в Белом доме заявили о возможной новой волне эскалации со стороны РФ в ближайшие дни, после чего несколько стран посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины.

В ответ в МИД Украины посоветовали сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику, а также заверили, что ВСУ постоянно следят за развитием событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

А президент Владимир Зеленский также призвал сохранять спокойствие, подчеркнув, что единственный путь к деэскалации – это дипломатия.