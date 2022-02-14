Граждане Украины пытаются не паниковать из-за угрозы вторжения России и жить обычной жизнью.

Иностранные СМИ пообщались с жителями страны. В своих текстах они пишут о людях из Восточной Украины, которые, несмотря на риски, отказываются покидать дома.

К примеру, семья Людмилы Разимовой не планирует ехать в другое место, несмотря на то, что семь лет назад залп артиллерии разрушил часть ее дома на азовском побережье, пишет британская The Telegraph.

– Лучше уже на своей земле, – цитирует женщину издание.

Такие настроения работники СМИ объясняют тем, что украинцы уже истощены войной на Донбассе. Кроме того, для жителей центральной и западной частей страны война до сих пор остается чем-то далеким.

А вот The Guardian рассказывает о том, что украинцы надеются на мирное урегулирование ситуации. Так, украинский писатель Андрей Курков в статье пишет, что планирует сохранять спокойствие, пока над страной летают самолеты, работают банки и обменные пункты. Кроме того, он вместе с супругой планирует прийти на празднование дня рождения одного из своих друзей 19 февраля в Киеве.

Цитирует западная пресса и президента страны Владимира Зеленского, активно призывающего граждан не паниковать. Об этом пишет американская The New York Times.

Сейчас в Украине активно обсуждается вероятная угроза вторжения России в Украину. Несмотря на это, страна не собирается закрывать свое воздушное пространство для гражданской авиации. Для такого шага на сегодняшний день нет оснований, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: The Telegraph, The Guardian, The New York Times, ВВС Украина