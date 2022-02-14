Украина не издавала каких-либо официальных распоряжений о запрете на въезд для граждан России призывного возраста. Однако, учитывая войну с РФ, отдельные категории иностранцев проходят на границе более тщательную проверку.

Об этом рассказал в комментарии Фактам ICTV спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Таким образом он прокомментировал распространенную в сети информацию, что наше государство якобы негласно закрыло въезд для россиян-мужчин призывного возраста.

Как отметил Демченко, украинские пограничники руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы Украины.

По словам спикера ГПСУ, ежедневно десятки иностранных граждан получают отказ во въезде по тем или иным причинам. Среди них есть и граждане России.

– Украина – правовое государство, и есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы Украины, в том числе и иностранцами на въезд в нашу страну. Ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде в нашу страну по ряду причин: кто-то превысил срок пребывания, кто-то не может подтвердить цель поездки, кто-то имеет запрет на въезд, из-за коронавирусных ограничений. Среди непропущенных, конечно, есть и граждане РФ, и граждане Беларуси, – отметил Демченко.

Он уточнил, что иностранцы должны соблюдать условия въезда в наше государство. И если кто-то не отвечает этим критериям, такие лица получают отказ во въезде в Украину (например, если они превысили срок пребывания, не могут подтвердить цель своего путешествия, если у них недостаточное финансовое обеспечение).

Андрей Демченко также опроверг наличие распоряжения о запрете въезда для мужчин-граждан РФ призывного возраста.

– Существует закон. Если кто-то другой считает, что есть какие-то распоряжения – пусть их публикует. Но есть Россия, страна-агрессор по отношению к Украине. И, конечно, отдельные категории иностранцев проверяются более тщательно на границе. Это всегда так было, восемь лет у Украины война с Россией, — подчеркнул он.