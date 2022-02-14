Украина активно отслеживает возможные провокации со стороны РФ и ОРДЛО – Залужный

Вооруженные силы Украины следят за тем, чтобы не допустить возможных провокаций со стороны России или незаконных вооруженных формирований, находящихся на территории оккупированного Донбасса.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в эфире Свобода слова на ICTV.

Его спросили, ожидаются ли провокации со стороны ОРДЛО и какой casus belli (формальный повод для объявления войны — Ред.) может использовать Россия со стороны оккупированного Донбасса.

– У противника всегда в запасе множество поводов, которые могут стать casus belli. Могу сказать, что мы в ожидании этих провокаций уже около восьми лет. Самое главное – нам не допустить этих провокаций, – сказал Валерий Залужный.

Он напомнил о попытке провокации 12 февраля, когда российские СМИ начали распространять фейки об обстреле украинскими военными Донецка.

— Мы тогда очень быстро отреагировали, сделали несколько важных заявлений, что подобные обвинения в сторону Вооруженных сил недопустимы. Мы не можем этого допустить сегодня, — сказал главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что одной из задач украинских военных является отслеживание и быстрый анализ происходящих событий, в том числе и в информационном пространстве.

Валерий Залужный подчеркнул, что важным аспектом является следить за тем, чтобы ВСУ не были спровоцированы и не были допущены подобные военные инциденты.

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