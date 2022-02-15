Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на фоне угроз дальнейшей российской агрессии обратился к украинцам, призвал не паниковать и рассказал о ситуации в стране.

Видеообращение обнародовано на официальном сайте МВД Украины.

Монастырский подчеркнул, что ситуация на улицах городов и сел Украины сейчас стабильна и контролируема.

– За прошедшие сутки в Украине не зафиксировано ни одного существенного нарушения общественного порядка. Транспортная инфраструктура, энергетика, коммунальные предприятия работают в обычном режиме, – рассказал министр.

Он напомнил, что с 14 по 19 февраля личный состав Нацполиции переведен на усиленный режим несения службы. На улицы городов и сел сегодня вышли дополнительные патрули.

Кроме того, под охрану взяты важные объекты критической инфраструктуры Украины, связи и транспорта.

– Усиленный режим работы правоохранителей – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности к любым вызовам. Поэтому я с уверенностью могу сказать: Министерство внутренних дел является надежным тылом для Вооруженных сил Украины, – отметил Монастырский.

Министр предупредил, что сейчас в информационном пространстве и соцсетях могут распространяться сотни фейков и ложных “апокалиптических” сообщений, на которые не следует реагировать. Цель этих сообщений — нагнетание страха и паники среди населения.

В конце видео к украинцам также обратились полицейские, нацгвардейцы, пограничники и спасатели. Они заверили, что надежно стоят на защите страны, и призвали не паниковать.

Накануне Денис Монастырский заверил, что МВД не допустит сценариев, которые наблюдались весной 2014 года в городах Украины (в частности, в Харькове, Луганске и Донецке). Министр подчеркнул: если какой-то условный “гиркин” попытается захватить здания, он будет расстрелян украинским спецназом без предупреждения.