По состоянию на утро среды, 16 февраля, продолжается кибератака на сайт Министерства обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Отмечается, что злоумышленники пытаются совершить максимальную загрузку серверных мощностей, на которых функционирует сайт.

– Официальный веб-портал Министерства обороны Украины испытал беспрецедентную DoS-атаку, которая еще продолжается… Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS-атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось, — отмечается в сообщении.

Украинские специалисты опасаются, что сайт Минобороны может также подвергнуться хакерской атаке другого типа. Поэтому было решено направить трафик через сервис защиты, который находится в Соединенных Штатах Америки.

– Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США, — говорится в сообщении.

Украинские киберспециалисты уже обеспечили настройку дополнительной защиты веб-портала. Свою поддержку предложили американские партнеры. Они предоставили технические консультации, а также сервисы дополнительной защиты.

– Мы понимаем природу атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе предупредили, что сайт Минобороны может какое-то время не работать, однако эта проблема исчезнет после полного обновления DNS-серверов.

Что известно о новой кибератаке на украинские сайты

Мощная кибератака на банковские учреждения, сайты госструктур и портал Дія началась накануне вечером.

Так, произошел сбой в работе сайта Министерства обороны Украины. Также пропал доступ к сайту Вооруженных сил Украины.

Клиенты государственных Приватбанка и Ощадбанка жаловались на сбои в работе сервисов (в частности, в Приват24 и Ощад 24/7).

Приблизительно в 20.00 началась мощная DDoS-атака на портал Дія. Сначала атака производилась из России и Китая, а затем из Чехии и Узбекистана. Она была отбита.

По факту кибератаки Национальная полиция открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем), а также 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, повлекшее нарушение работы автоматизированных систем).

В последний раз такая мощная кибератака на украинские правительственные сайты и сервис Дія произошла в ночь на 14 января. Тогда пострадали около 70 сайтов. В то же время представители власти заверили, что утечки персональных данных украинцев не произошло.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что кибератака была осуществлена спецслужбами РФ с целью уничтожения данных.