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Факты / Украина

Мы не боимся договоренностей за нашей спиной – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится договоренностей “за спиной”. 

Об этом он сказал во время включения из Мариуполя в рамках вечернего телемарафона 16 февраля.

– Общее давление дипломатии, по моему мнению, сработало. Хочется верить, что о чем-то отдельном с Россией без нас не договаривались, хотя мы понимаем, что сигналы есть разные. Но сейчас не то время, чтобы верить сигналам – нужны доказательства. Тем не менее, мы не боимся даже тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, потому что большинство лидеров мира поддерживают именно нашу позицию. Потому что в нашей позиции правда, – указал президент.

Зеленский добавил, что Украина понимает все риски, но нас защищают наши военные. 

– Эти люди охраняют нас очень отважно, наши границы. Мы максимально готовимся… Главное – чтобы все это видел тот, кто даже не собирается, а только думает о том, чтобы пойти в наступление на Украину, – заявил президент Зеленский.

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