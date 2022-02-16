Мы не боимся договоренностей за нашей спиной – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится договоренностей “за спиной”.

Об этом он сказал во время включения из Мариуполя в рамках вечернего телемарафона 16 февраля.

– Общее давление дипломатии, по моему мнению, сработало. Хочется верить, что о чем-то отдельном с Россией без нас не договаривались, хотя мы понимаем, что сигналы есть разные. Но сейчас не то время, чтобы верить сигналам – нужны доказательства. Тем не менее, мы не боимся даже тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, потому что большинство лидеров мира поддерживают именно нашу позицию. Потому что в нашей позиции правда, – указал президент.

Зеленский добавил, что Украина понимает все риски, но нас защищают наши военные.