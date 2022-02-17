Путин просчитался: экс-советница прокомментировала стягивание войск РФ к границе Украины

По мнению бывшей специальной советницы президента США по делам России и Европы (2017-2019 гг.) Фионы Гилл, президент России Владимир Путин рассчитывал на то, что Украина и Запад капитулируют перед такой беспрецедентной концентрацией российских войск у украинских границ.

Однако, Кремль получил лишь обратную реакцию, сказала Гилл.

– Они думали… что они таким образом запугивают не только Украину, но и НАТО и Европу. Россия думала, что это будет в определенной степени капитуляция. Но, в отличие от этого, они получили другую реакцию, – сообщила она во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности 16 февраля.

По ее мнению, Путин “просчитался”, ведь то, что он получил – это отпор от всех партнеров. Кроме того Гилл заявила, что РФ выдвинула требования, касающиеся не только Украины, но мирового порядка.

– Те требования, которые излагает Россия и изложила в декабре прошлого года – это не о Донбассе, это обо всей Украине уже идет речь. И это требования России, которые касаются и НАТО, и возможностей безопасности в Европе, и возможностей, которые затрагивают Соединенные Штаты, – заявила экс-советница американского президента.

Однако Украина продолжает оставаться в осаде, так как нет уверенности, что Путин не нападет сегодня или завтра, уточняет Гилл.