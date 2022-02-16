Утренняя сводка о ситуации на Донбассе не содержат ничего неожиданного – Резников

Утренняя сводка относительно ситуации в зоне ООС полностью соответствует прогнозам Минобороны и не содержит ничего неожиданного, заявил министр обороны Алексей Резников во время телемарафона ко Дню единения.

– Сегодня утром, как и каждый день, получил очередную сводку с цифрами и данными. И они полностью соответствуют нашим прогнозам, не содержат ничего неожиданного, – сказал глава Минобороны.

Он заверил, что украинские военные готовы к любым сценариям, а разведка все видит.

По состоянию на утро 16 февраля ситуация в районе проведения Операции объединенных сил стабильна, без существенных изменений, в то же время оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями ТКГ о режиме прекращения огня.

В частности, за минувшие сутки российские наемники четыре раза обстреляли позиции ВСУ, дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

С начала суток зафиксировано одно нарушение тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из запрещенного вооружения.

16 февраля в Украине отмечается День единения. В связи с этим на всех телеканалах стартовал телемарафон.