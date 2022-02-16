Риторика и военные действия России против Украины неприемлемы – Швеция

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в своем заявлении о внешней политике на 2022 год сообщила, что ситуация с безопасностью в Европе сейчас очень серьезная.

– Все более конфронтационная риторика и военные действия России, как видимые, так и тайные, неприемлемы. Усиленное российское военное присутствие у границ Украины и требования России о гарантиях безопасности угрожают самой сути европейского порядка безопасности, – сказано в заявлении.

Линде подчеркнула, что порядок европейской безопасности не подлежит обсуждению, а защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет важное значение для безопасности Европы в целом.

– Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать их с помощью угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности, – заявила она.

Министр также предложила Кремлю путь вперед с точки зрения снижения напряженности: это продолжение диалога и дипломатии.