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Факты / Мир

Риторика и военные действия России против Украины неприемлемы – Швеция

Анастасия Гевко редактор ленты
Риторика и военные действия России против Украины неприемлемы – Швеция

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в своем заявлении о внешней политике на 2022 год сообщила, что ситуация с безопасностью в Европе сейчас очень серьезная. 

– Все более конфронтационная риторика и военные действия России, как видимые, так и тайные, неприемлемы. Усиленное российское военное присутствие у границ Украины и требования России о гарантиях безопасности угрожают самой сути европейского порядка безопасности, – сказано в заявлении. 

Линде подчеркнула, что порядок европейской безопасности не подлежит обсуждению, а защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет важное значение для безопасности Европы в целом.

– Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать их с помощью угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности, – заявила она.

Министр также предложила Кремлю путь вперед с точки зрения снижения напряженности: это продолжение диалога и дипломатии.

– Но в то же время мы должны быть готовы к тому, что Россия может выбрать другой путь, – резюмировала Линде.

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Фото: Depositphotos

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