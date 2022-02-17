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Факты / Мир

Это вопрос реформ: Столтенберг о членстве Украины в НАТО

Анастасия Гевко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что вопрос членства Украины в НАТО зависит от проведения необходимых реформ.

Об этом он сказал, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что вступлению Украины в Альянс противодействует не только РФ, но и некоторые члены НАТО.

– Наша позиция не изменилась – решение, которое было принято на саммите в Бухаресте, остается в силе. Но фокус сейчас – на реформах, помочь как Украине, так и Грузии модернизировать их институции в сфере обороны и безопасности, и мы продолжаем с этим, – заявил Столтенберг.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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