Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что вопрос членства Украины в НАТО зависит от проведения необходимых реформ.
Об этом он сказал, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что вступлению Украины в Альянс противодействует не только РФ, но и некоторые члены НАТО.
– Наша позиция не изменилась – решение, которое было принято на саммите в Бухаресте, остается в силе. Но фокус сейчас – на реформах, помочь как Украине, так и Грузии модернизировать их институции в сфере обороны и безопасности, и мы продолжаем с этим, – заявил Столтенберг.