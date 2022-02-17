Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что вопрос членства Украины в НАТО зависит от проведения необходимых реформ.

Об этом он сказал, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что вступлению Украины в Альянс противодействует не только РФ, но и некоторые члены НАТО.