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Факты / Мир

Страны ЕС на заседании Совбеза ООН призвали к прекращению огня на Донбассе

Анастасия Гевко редактор ленты
Рада безпеки ООН

Страны ЕС по итогам заседания Совета безопасности ООН призвали к прекращению огня на Донбассе, а также выразили обеспокоенность из-за обращения Госдумы России о возможности “признания” Кремлем так называемых ЛДНР.

– Мы призываем президента России Владимира Путина от такого шага, – сказано в сообщении.

Представители стран уточнили, что приветствуют приверженность Украины минским договоренностям и прекращению огня и призывают РФ к деэскалации.

– Мы, представители стран ЕС, поддерживаем Независимость и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ… мы призываем все страны-подписанты придерживаться минских договоренностей, начиная с прекращения огня, – говорится в заявлении.

Сообщается, что они обещают продолжить усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в рамках Нормандского формата. 

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Фото: Dreamstime

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