ООН: напряженность в Украине достигла максимального уровня с 2014 года

Напряженность в Украине на фоне эскалации со стороны Российской Федерации достигла своего пика, начиная с 2014 года.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на выступлении на Совбезе ООН 17 февраля.

Она призвала все стороны к сдержанности, но при этом выразила обеспокоенность по поводу обострения в зоне ООС.

– Напряженность в Украине и вокруг нее достигла максимального уровня с 2014 года. Часто и густо звучат заявления о возможном военном конфликте. Что бы мы ни думали о перспективах такой конфронтации, реальность такова, что нынешняя ситуация крайне опасна. Мы также призываем все стороны отказаться от односторонних решений, подрывающих Минские договоренности, в частности, относительно статуса ОРДЛО, – сказала Дикарло.

Напомним, по состоянию на утро 17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли детсад в Станице Луганской, лицей, железную дорогу. При этом использовалось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате ранены украинские военные и гражданские.