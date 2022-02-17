Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС – самая высокая с 2014 года – опрос

Анастасия Гевко редактор ленты
Україна-НАТО

Вступление Украины в НАТО поддерживают 62% украинцев (против – 30%), тогда как за присоединение к ЕС выступило 68% граждан (против – 24%). Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая группа Рейтинг 16-17 февраля этого года.

Такие результаты поддержки – самые высокие начиная с 2014 года.

Уточняется, что по состоянию на конец 2021 года за вступление в НАТО выступало от 55 до 58% опрошенных. 

Наибольшую поддержку идея интеграции Украины в ЕС и НАТО получила среди респондентов в центральной и западной части страны, наименьшую – на юге и востоке.

Кроме того 55% опрошенных украинцев выступили за выход страны из минских соглашений в случае, если РФ решит “признать” “Л/ДНР”, как независимые государства.

Читайте
Резников заявил, что Украина не откажется от идеи вступления в НАТО, несмотря на шантаж РФ

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка