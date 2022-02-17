Поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС – самая высокая с 2014 года – опрос

Вступление Украины в НАТО поддерживают 62% украинцев (против – 30%), тогда как за присоединение к ЕС выступило 68% граждан (против – 24%). Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая группа Рейтинг 16-17 февраля этого года.

Такие результаты поддержки – самые высокие начиная с 2014 года.

Уточняется, что по состоянию на конец 2021 года за вступление в НАТО выступало от 55 до 58% опрошенных.

Наибольшую поддержку идея интеграции Украины в ЕС и НАТО получила среди респондентов в центральной и западной части страны, наименьшую – на юге и востоке.

Кроме того 55% опрошенных украинцев выступили за выход страны из минских соглашений в случае, если РФ решит “признать” “Л/ДНР”, как независимые государства.