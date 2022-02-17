Россия над пропастью: Лондон призвал Кремль отказаться от нового вторжения

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что РФ подтвердит свой статус страны-изгоя в случае нового вторжения на украинские земли.

Об этом она сказала во время брифинга в Киеве 17 февраля.

– Россия должна еще раз задуматься над своими действиями. Несмотря на заявления, сейчас нет признаков того, что российские войска отводятся от границы. Необходимо, чтобы Россия отошла от края пропасти. РФ должна пойти на дипломатию, – призвала Трасс.

Она сообщила, что в ином случае на Кремль будут наложены серьезные санкции, скоординированные с партнерами Британии.