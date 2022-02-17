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Факты / Мир

Россия над пропастью: Лондон призвал Кремль отказаться от нового вторжения

Анастасия Гевко редактор ленты
Британія та Україна

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что РФ подтвердит свой статус страны-изгоя в случае нового вторжения на украинские земли.

Об этом она сказала во время брифинга в Киеве 17 февраля.

– Россия должна еще раз задуматься над своими действиями. Несмотря на заявления, сейчас нет признаков того, что российские войска отводятся от границы. Необходимо, чтобы Россия отошла от края пропасти. РФ должна пойти на дипломатию, – призвала Трасс.

Она сообщила, что в ином случае на Кремль будут наложены серьезные санкции, скоординированные с партнерами Британии. 

– В случае нового российского вторжения цену заплатит российский народ, а также эта страна подтвердит свой статус страны-изгоя, – подчеркнула министр.

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В случае начала нового вторжения в Украину РФ заплатит серьезную цену – Трасс

Фото: Dreamstime

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