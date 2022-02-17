Столтенберг подтвердил, что НАТО не откажется от политики “открытых дверей”

Генсекретарь Йенс Столтенберг утверждает, что министры обороны и стран-членов Альянса подтвердили, что от политики “открытых дверей” в НАТО отказываться не намерены.

– Сегодня союзники подтвердили, что двери НАТО остаются открытыми. Любые решения о членстве в альянсе принимают союзники из НАТО и те страны, которые хотят вступить, а не кто-либо, – сказал Столтенберг на пресс-конференции 17 февраля.

Он также подтвердил, что ни по каким соглашениям не могут быть решения об Украине без Украины или о Грузии без ее участия.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины в НАТО зависит от проведения страной необходимых реформ.