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Факты / Мир

Байден сегодня даст пресс-конференцию по эскалации РФ на границе Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Джо Байден

В пятницу, 18 февраля, президент США Джо Байден даст пресс-конференцию по эскалации РФ на границе Украины.

В пятницу, 18 февраля, президент США Джо Байден даст пресс-конференцию по эскалации РФ на границе Украины.

Брифинг запланирован на 16.00 по Вашингтону (23.00 по Киеву).

Байден выступит после разговора с союзниками, который запланирован на 14.30 по Вашингтону. 

Кроме того, два должностных лица Совета национальной безопасности США присоединятся к плановому брифингу для прессы пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Напомним, по данным США в ОБСЕ Россия с конца января почти удвоила количество военных у украинских границ.

В частности, их количество возросло со 100 тыс. до 169-190 тысяч военных.

Фото: Getty Images

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