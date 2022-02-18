Британия временно перенесла свое посольство из Киева во Львов

Британия временно перемещает свое посольство из Киева во Львов из-за опасений нового нападения РФ на Украину.

Об этом сказано в обновлении на сайте британского министерства иностранных дел от 18 февраля.

– Посольство Британии в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове, – говорится в сообщении.

МИД Британии повторил призыв к своим гражданам в Украине выехать из страны, пока еще есть такая возможность. Там предупредили, что в случае эскалации британцы, которые останутся на украинской территории, нельзя будет рассчитывать на усиленную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией.

Напомним, до этого о переносе своих посольство во Львов сообщали Канада и США, еще переехала часть сотрудников литовского диппредставительства.