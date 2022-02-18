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Факты / Мир

Британия временно перенесла свое посольство из Киева во Львов

Анастасия Гевко редактор ленты
Британия временно перенесла свое посольство из Киева во Львов

Британия временно перемещает свое посольство из Киева во Львов из-за опасений нового нападения РФ на Украину.

Об этом сказано в обновлении на сайте британского министерства иностранных дел от 18 февраля.

– Посольство Британии в Киеве временно перемещается. Персонал посольства будет работать из офиса во Львове, – говорится в сообщении.

МИД Британии повторил призыв к своим гражданам в Украине выехать из страны, пока еще есть такая возможность. Там предупредили, что в случае эскалации британцы, которые останутся на украинской территории, нельзя будет рассчитывать на усиленную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией.

Напомним, до этого о переносе своих посольство во Львов сообщали Канада и США, еще переехала часть сотрудников литовского диппредставительства.

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Фото: Depositphotos

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