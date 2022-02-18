В связи с обострением ситуации на временно оккупированном Донбассе СБУ перешла на усиленный режим работы.

– Понимая все стоящие перед нашим государством угрозы, сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри, – заявили в пресс-службе СБУ.

В силовом ведомстве подчеркнули, что готовы вместе с другими органами власти своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации. Граждан Украины с обеих сторон линии разграничения призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям.

– Сегодняшние события на временно оккупированной территории Украины являются очередным витком гибридной войны против нашего государства. Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, управляемые страной-агрессором, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации, – сказано в сообщении.

Служба официально заявила, что все слова пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности.

– Подчеркиваем – в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик, – резюмировали в СБУ.