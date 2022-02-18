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Факты / Украина

Министр по реинтеграции призвала жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную территорию

Анастасия Гевко редактор ленты
ірина верещук

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО найти возможность для того, чтобы пересечь контрольные пункты на линии разграничения и выехать на подконтрольную территорию.

– Я обращаюсь к тем людям, которые сейчас на оккупированной территории. Поезжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ, мы создадим все условия, где жить и что есть, – сказала Верещук.

По ее словам, РФ намеренно провоцирует и нагнетает ситуацию на временно оккупированном Донбассе для того чтобы создать панику.

– Мы не боимся ответственности. Я как министр могу донести – сегодня проходила встреча с представителями по гуманитарному реагированию. Мы контролируем весь процесс, – утверждает она.

Напомним, 18 февраля боевики так называемых Л/ДНР заявили о том, что начинают массовую эвакуацию жителей. Они призвали всех выезжать с временно оккупированных территорий в Ростовскую область соседней России. 

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