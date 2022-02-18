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Факты / Украина

Оккупанты могут подрывать автобусы, на которых везут людей в Ростовскую область – Данилов

Анастасия Гевко редактор ленты
Олексій Данілов - секретар РНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российско-оккупационные военные могут подрывать автобусы, на которых везут людей в Ростовскую область соседней России.

– По нашим данным, на сегодняшний день есть большая угроза, что представители РФ, которые там находятся, будут провоцировать. Они могут делать вещи, не имеющие отношения к нашим военным. Мы не можем сказать, что они могут выдумать – или подрывать автобусы, на которых везут людей в Ростовскую область, или взрывать дома, или школы, или детские сады, – перечислил Данилов.

Напомним, до этого Данилов заявил, что приказа освобождать Донбасс силовым путем не было и не может быть.

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