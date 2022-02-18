Россия по сравнению с 30 января почти удвоила число своих войск возле украинской границы. Их количество выросло вплоть до 169-190 тысяч военных, говорится в заявлении США по Венскому документу от 18 февраля.

– Россия, вероятно, собрала от 169 000 до 190 000 личного состава в Украине и вблизи нее по сравнению с примерно 100 000 на 30 января. Эта оценка включает в себя воинские части вдоль границы, в Беларуси и в оккупированном Крыму; Росгвардию; и другие подразделения внутренней безопасности, дислоцированные в этих районах, и руководимые Россией силы на востоке Украины, – сказано в заявлении.

Сообщается, что в то время, как Кремль пытается “преуменьшить или обмануть мир в отношении своей наземной и воздушной подготовки”, российские военные предали гласности свои крупномасштабные военно-морские учения в Черном, Балтийском морях и Арктике.

– Россия публично заявила, что только в учениях на Черном море задействовано более 30 кораблей, и, по нашим оценкам, десантные корабли Северного и Балтийского флотов были отправлены в Черное море для усиления местных сил, – подчеркивают США.

В заявлении уточнили, что наблюдают самую значительную военную мобилизацию в Европе со времен Второй мировой.

– В то же время РФ отсутствует на сегодняшнем важном совместном заседании и отказывается пролить свет на беспрецедентное наращивание военной силы. Прошение о разъяснении своих военных действий согласно Венскому документу, который, напомню, является механизмом, на который Москва добровольно подписалась, она охарактеризовала как “провокацию”, – говорится в заявлении.

Напомним, в пятницу ОБСЕ проведут специальное заседание по запросу Украины из-за необычной военной активности РФ возле границ, однако Москва отказалась от участия в нем.

Источник: США в ОБСЕ