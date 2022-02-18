Украина призывает международное сообщество осудить провокации РФ на Донбассе – МИД

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество немедленно осудить провокации Российской Федерации в ОРДЛО.

Кроме того МИД опроверг обвинения российской стороны о якобы подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе.

– Украинские граждане живут с обеих сторон линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие является абсолютным приоритетом для украинского государства. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не отвечают действительности. Украина также не проводит и не планирует диверсии на Донбассе, – говорится в заявлении.

Министерство категорически отвергло попытки РФ обострить и без того напряженную ситуацию с безопасностью.

– Остаемся непреклонно преданными политико-дипломатическому урегулированию, вместе с партнерами прилагаем максимальные усилия, чтобы снизить напряжение и удержать ситуацию в русле дипломатического диалога, – сказано в сообщении.

Также уточняется, что Российская Федерация разворачивает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия и эскалирует ситуацию с безопасностью.

– Призываем международное сообщество – иностранные государства и международные организации – немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подвешивают процесс политико-дипломатического урегулирования. Отсутствие должной реакции или нейтральная позиция будут лишь подыгрывать эскалации ситуации со стороны России, – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.