Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Агрессия РФ: Зеленский в Мюнхене согласовал действия с премьером Британии

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленський і Джонсон

Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности-2022 провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

– Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий Российской Федерации. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся едины в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира, – говорится в заявлении.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности-2022 стартовала 18 февраля и продлится до 20 февраля. Одной из основных тем обсуждения является обострение на Донбассе, которое началось в последние дни, а также в целом российские действия на украинской границе.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка