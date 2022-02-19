Агрессия РФ: Зеленский в Мюнхене согласовал действия с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности-2022 провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

– Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий Российской Федерации. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся едины в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира, – говорится в заявлении.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности-2022 стартовала 18 февраля и продлится до 20 февраля. Одной из основных тем обсуждения является обострение на Донбассе, которое началось в последние дни, а также в целом российские действия на украинской границе.