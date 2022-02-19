ФРГ и Британия удвоят усилия по дипурегулированию ситуации на границе Украины

Премьер Британии Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились удвоить усилия по достижению дипломатического выхода из ситуации вокруг Украины в связи с агрессией РФ.

Об этом они заявили во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности-2022.

– Лидеры обсудили напряженность в Украине и согласились с необходимостью единства НАТО в ответ на текущие угрозы. Джонсон сказал, что сейчас мы находимся в самой опасной фазе кризиса, когда российское вторжение возможно в любой момент. Премьер Британии и канцлер ФРГ решили удвоить усилия для достижения дипломатического решения, чтобы предотвратить ненужное кровопролитие, – сказано в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Сообщается, что также Шольц и Джонсон согласились с тем, что если президент России Владимир Путин “совершит катастрофический просчет” и еще больше нарушит суверенитет Украины, союзники должны принять всесторонний ответ, который “нанесет удар в самое сердце” стратегических интересов России.

Премьер-министр подчеркнул, что для снижения угрозы со стороны России в долгосрочной перспективе Европа должна отказаться от зависимости от российских углеводородов.

Лидеры договорились оставаться в тесном контакте по этому вопросу в ближайшие дни.

Источник: правительство Британии