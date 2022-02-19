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Факты / Мир

Китай в Мюнхене выступил в поддержку территориальной целостности Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Китай в Мюнхене выступил в поддержку территориальной целостности Украины

В субботу, 19 февраля, министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности-2022 выступил в поддержку украинской территориальной целостности.

– Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены. Украина – не исключение, – сказал он.

Почему это важно

Обычно Китай в основном сохраняет нейтралитет в вопросе безопасности Украины и агрессии России. Официально он не признал аннексию Крыма, но китайские бизнесмены продолжают торговать с полуостровам, несмотря на его временную оккупацию.

Страны ЕС и США не единожды высказывали опасения, что в случае полномасштабного нападения России на Украину, а также возможного начала Третьей мировой войны, Китай может пойти на альянс с Россией, чтобы выступить вместе против Запада.

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