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Факты / Мир

Худший сценарий: глава МИД Британии предупредила Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
МЗС Великої Британії

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс предупредила Украину, что “худший сценарий” возможного нового российского вторжения может развернуться уже на следующей неделе.

– Этот наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять, – сказала Трасс во время Мюнхенской конференции-2022.

Она уточнила, что только за последнюю неделю наблюдаются удвоение дезинформации, а также – операции под чужим флагом на Донбассе. 

– Боюсь, что Россия показала, что они не серьезно относятся к дипломатии, – считает Трасс.

По ее словам, Европа столкнулась “с одной из самых опасных ситуаций” с точки зрения безопасности с начала 20-го века.

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Фото: Twitter Ліз Трасс

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