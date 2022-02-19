Худший сценарий: глава МИД Британии предупредила Украину

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс предупредила Украину, что “худший сценарий” возможного нового российского вторжения может развернуться уже на следующей неделе.

– Этот наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять, – сказала Трасс во время Мюнхенской конференции-2022.

Она уточнила, что только за последнюю неделю наблюдаются удвоение дезинформации, а также – операции под чужим флагом на Донбассе.

– Боюсь, что Россия показала, что они не серьезно относятся к дипломатии, – считает Трасс.

По ее словам, Европа столкнулась “с одной из самых опасных ситуаций” с точки зрения безопасности с начала 20-го века.

Фото: Twitter Ліз Трасс