Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

РФ создала списки украинцев, которых собираются убить после вторжения – иноСМИ

Анастасия Гевко редактор ленты
РФ создала списки украинцев, которых собираются убить после вторжения – иноСМИ

После нового вторжения в Украину Кремль планирует провести кампанию по убийствам и арестам. Для этого создан соответствующий список украинцев. 

Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает Foreign Policy.

По данным издания, еще один источник, неназванный официальный представитель США, рассказал на условиях анонимности о том, что США снижают уровень секретности данных разведки, которые касаются угроз конкретным людям в Украине.

Они делятся информацией, чтобы помочь избежать преследований.

Уточняется, что Москва пытается навязать жителям временно оккупированных территорий Украины сотрудничество посредством запугивания и репрессий.

Действия, которые в прошлых операциях РФ включали в себя целенаправленные убийства, а также насильственные исчезновения (похищения), применение пыток и задержания, вероятнее всего, будут направлены против тех людей, кто выступит против действий РФ.

В список включены: известные украинские политики, белорусские и российские диссиденты в изгнании, антикоррупционные активисты, журналисты и уязвимые группы населения, среди которых этнические и религиозные меньшинства, а также представители ЛГБТ.

По информации FP в администрации Байдена были поражены тем, насколько эти списки “формализованы и нацелены” на каждого человека, который может бросить вызов агрессорам.

Читайте
Мир после Второй мировой еще не был так близко к войне - Кличко

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка