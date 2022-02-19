РФ создала списки украинцев, которых собираются убить после вторжения – иноСМИ

После нового вторжения в Украину Кремль планирует провести кампанию по убийствам и арестам. Для этого создан соответствующий список украинцев.

Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает Foreign Policy.

По данным издания, еще один источник, неназванный официальный представитель США, рассказал на условиях анонимности о том, что США снижают уровень секретности данных разведки, которые касаются угроз конкретным людям в Украине.

Они делятся информацией, чтобы помочь избежать преследований.

Уточняется, что Москва пытается навязать жителям временно оккупированных территорий Украины сотрудничество посредством запугивания и репрессий.

Действия, которые в прошлых операциях РФ включали в себя целенаправленные убийства, а также насильственные исчезновения (похищения), применение пыток и задержания, вероятнее всего, будут направлены против тех людей, кто выступит против действий РФ.

В список включены: известные украинские политики, белорусские и российские диссиденты в изгнании, антикоррупционные активисты, журналисты и уязвимые группы населения, среди которых этнические и религиозные меньшинства, а также представители ЛГБТ.

По информации FP в администрации Байдена были поражены тем, насколько эти списки “формализованы и нацелены” на каждого человека, который может бросить вызов агрессорам.