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Факты / Мир

Зеленский сказал, что “не уверен” в решении Путина напасть на Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности-2022, что “не уверен” в решении Путина напасть на Украину. 

Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистки CNN Кристиан Аманпур, которая уточнила, что американская разведка утверждает, что Владимир Путин уже принял соответствующее решение.

– Я не знаю, чего хочет президент Российской Федерации. Потому предлагаю встретиться (с Владимиром Путиным – Ред.), – сообщил Зеленский.

Он также заявил, что в Украине отслеживают и анализируют все все действия России. 

Напомним, ранее о том, что Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину сообщил президент США Джо Байден. 

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Фото: Офис президента

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