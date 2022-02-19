Зеленский сказал, что “не уверен” в решении Путина напасть на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности-2022, что “не уверен” в решении Путина напасть на Украину.

Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистки CNN Кристиан Аманпур, которая уточнила, что американская разведка утверждает, что Владимир Путин уже принял соответствующее решение.

– Я не знаю, чего хочет президент Российской Федерации. Потому предлагаю встретиться (с Владимиром Путиным – Ред.), – сообщил Зеленский.

Он также заявил, что в Украине отслеживают и анализируют все все действия России.

Напомним, ранее о том, что Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину сообщил президент США Джо Байден.